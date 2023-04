Jeff Shell lascia il ruolo di CEO di NBCUniversal dopo che un’indagine partita dopo una segnalazione di cattiva condotta ha svelato una “relazione inappropriata” con una collega che lavora nella compagnia.

L’annuncio è stato fatto in maniera congiunta da Shell e da Comcast, controllante di NBCUniversal: le due parti hanno deciso di pari accordo che Shell lascerà immediatamente la compagnia.

“È il mio ultimo giorno come CEO di NBCUniversal,” ha scritto in un messaggio al suo staff. “Ho avuto una relazione inappropriata con una donna della compagnia, e me ne pento profondamente. Mi dispiace molto di aver deluso i miei colleghi di Comcast e NBCUniversal, sono le persone più talentuose di quest’industria e l’opportunità di lavorare con loro negli ultimi 19 anni è stata un privilegio”.

Non è ancora noto chi lo andrà a sostituire, per il momento il suo team farà riferimento a Mike Cavanagh, presidente di Comcast.

La notizia ha scosso Hollywood a pochi giorni dall’annuncio dei risultati trimestrali di Comcast, dalla Cinemacon di Las Vegas (dove gli studios presentano agli esercenti i film più attesi dell’anno) e a poche settimane dagli upfront (dove vengono venduti miliardi di dollari in spazi pubblicitari su canali televisivi e streaming).

Shell aveva preso il posto di Steve Burke a gennaio del 2020, appena prima della pandemia, e gestiva ogni aspetto di NBCUNiversal, supervisionando le reti televisive, gli studi cinematografici, i parchi a tema e le altre divisioni. Si era unito all’azienda nel 2004 per lavorare alle reti via cavo, prima di allora lavorava a Fox Cable Networks Group.

Fonte: Variety

