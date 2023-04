The Flash

Il trailer finale di The Flash è in arrivo: la prossima settimana, per la precisione il 25 aprile, potremo dare un nuovo sguardo all’atteso film di Andy Muschietti che uscirà al cinema il 14 giugno.

Ma chi parteciperà alla CinemaCon di Las Vegas potrà vedere direttamente il film in anteprima mondiale: seguendo la stessa strategia della Paramount Pictures con Top Gun: Maverick, la Warner ha deciso di mostrare con largo anticipo il cinecomic, sicura di avere per le mani un prodotto estremamente valido.

La premiere si terrà al teatro Colosseum del Caesars Palace, il celebre hotel di Las Vegas dove si tiene la convention, tra le 16.45 e le 19.15 del pomeriggio di martedì 25 aprile. In Italia sarà la notte del 26 aprile, quindi nelle ore successive ci aspettiamo le prime reazioni social (alla proiezione saranno presenti sia gli esercenti che i giornalisti). L’uscita del trailer immaginiamo avverrà intorno alle due del mattino, ma vi terremo aggiornati a riguardo.

