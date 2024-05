Jennifer Connelly ha fatto parte di un film Marvel nel 2003, quando interpretò Betty Ross, l’interesse amoroso del Bruce Banner di Eric Bana in Hulk di Ang Lee. Il film, prodotto dalla Universal, fu un flop e l’attrice non ebbe più a che fare con film basati sui fumetti Marvel se non da spettatrice particolarmente coinvolta. Connelly è infatti la moglie di Paul Bettany, alias Visione!

Racconta Connelly che però desidererebbe tornare in quell’universo:

Penso che loro [Marvel] facciano dei film fantastici e mio marito si è divertito così tanto a lavorare con tutti loro, e hanno un gruppo così fantastico di attori. Parteciperei assolutamente.

In realtà quello di Betty Ross non è stato l’unico personaggio interpretato dall’attrice. Jennifer Connelly infatti ha prestato voce a Karen, l’assistente vocale che Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) ha installato all’interno del nuovo costume di Spider-Man di Peter Parker (Tom Holland) nel film Spider-Man: Homecoming. Si tratta comunque di un piccolo ruolo e il volto dell’attrice non si vede. Questo le permetterebbe, volendo, di ritornare senza problemi all’interno dell’MCU, magari nei panni sempre di una Betty Ross proveniente dal Multiverso.

FONTE: CB

