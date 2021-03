In una recente intervista con l’ Hollywood Reporter ha ammesso un certo rimpianto per il fatto chenon siano stati realizzati dai Marvel Studios sotto la dirigenza di Kevin Feige.

L’attrice debuttò nei panni di Elektra Natchios accanto nel Daredevil con Ben Affleck nel 2003, per poi tornare a vestire i panni del personaggio in un film a lei dedicato uscito nel 2005. Purtroppo il secondo film non riuscì ad avere molto successo raggiungendo 56,9 milioni di dollari in tutto il mondo dopo i 179 incassati dal primo.

È chiaro, allora, perché l’attrice avrebbe voluto che le cose andassero diversamente:

È un peccato immenso, sinceramente, perché una volta che Kevin [Feige] ha preso le redini della situazione tutto è migliorato: la sceneggiatura, la regia, la commedia nelle storie che raccontano. Io non ho avuto quell’esperienza.

Prossimamente rivedremo sul piccolo scherno Jennifer Garner in compagnia di Mark Ruffaloin The Adam Project, progetto Netflix diretto da Shawn Levy (Free Guy – Eroe per gioco, Una notte al museo, Stranger Things). Dopo Yes Day, l’attrice rinnoverà la sua collaborazione con Netflix accettando di partecipare a una nuova pellicola intitolata Family Leave.

Il film è tratto dal libro dell’autrice di Yes Day, Amy Krouse Rosenthal, intitolato Bedtime For Mommy.