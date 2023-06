Don't Look Up

Impegnata nel tour promozionale del suo ultimo film, Fidanzata in affitto, Jennifer Lawrence è stata ospite del programma Hot Ones. Qui ha parlato dei suoi film passati e di alcuni incidenti avvenuti sul set. In particolare ne ha ricordato uno accaduto mentre girava Don’t look up dove, tra le altre cose, è stata colpita in faccia da un vetro e ha perso un dente.

Sono avvenuti quando ero con Leonardo di Caprio, che è una cosa così imbarazzante. Non vuoi sputare qualcosa che è appena stata sniffata attraverso le tue cavità nasali e Leo era “È quello? Cos’è quello?” E io: “È il mio piercing al naso.” È stato così imbarazzante.

A questo si aggiunge il dente mancante…

Non era solo un dente. Mi mancava un’intera sezione. Era il picco del Covid, quindi non potevo andare dal dentista, così ho dovuto fare tutto il film con un buco nella mia bocca.

FONTE: Comic Book

