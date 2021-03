Deadline riporta in esclusiva chesarà la protagonista dell’adattamento Netflix di, il romanzo di Isabella Maldonado che sarà trasposto dai creatori della serie, Jason Smilovic e Todd Katzberg.

Nella storia, l’agente dell’FBI Nina Guerrero (Lopez) si ritrova invischiata in un caso di un serial killer che pubblica codici complessi e indovinelli online che corrispondono a recenti omicidi per costringerla a mettersi sulle sue tracce.

Per il momento non è ancora chiaro quando il film entrerà in produzione, ma vi terremo aggiornati.

Rivedremo l’attrice e cantante prossimamente anche in Shotgun Wedding, la nuova commedia romantica d’azione con Josh Duhamel, oltre a Lenny Kravitz, che sarà uno dei protagonisti, ma anche Cheech Marin, D’Arcy Carden, Selena Tan, Desmin Borges e Alex Mallari.

Questa la sinossi del film: