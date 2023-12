Jennifer Love Hewitt fa parte del mondo hollywoodiano da quando era molto giovane. Il suo primo ruolo infatti risale a quando aveva 10 anni in una serie di Disney Channel e da allora non si è più fermata. Ora che ha 44 anni, l’attrice riflette sul suo passato e sul suo presente nell’industria.

Racconta nel podcast Inside of You:

Ora che gli anni sono passati, Hewitt si trova ad affrontare un altro tipo di problema, tipico delle donne ad Hollywood: l’invecchiamento.

Invecchiare a Hollywood è davvero difficile. È difficile perché non puoi fare nulla di giusto. Fingere che non ci importi è una bugia. Siamo esseri umani ed è nella natura umana pensare: “Cosa pensano gli altri di me?” Sono stata un’attrice per 36 anni… Non vuoi che ti importi di quello che le persone pensano di te. Ma ti importa di quello che le persone pensano di te.