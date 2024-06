Ospite dell’Happy, Sad, Confused podcast a margine della promozione della terza stagione di Mayor of Kingstown, Jeremy Renner ha detto la sua in merito a un’ipotetica reunion degli Avengers originali (e superstiti, verrebbe da dire) in Secret Wars.

L’attore si è così espresso:

Qual è l’idea alla base del riunire gli Avengers? Come e perché farlo? Qual è il suo scopo?

Quando gli viene chiesto se abbia mai cercato su Google Avengers: Secret Wars risponde:

Non so cosa sia. Sono sempre disponibile per una cosa come questa. Penso che sarebbe fantastico. Sarebbe grandioso. Mi piacerebbe stare di nuovo con tutti. Forse se passasse abbastanza tempo… Penso di sì a questo punto, ma qual è anche il punto della narrazione e della storia? Questi sono personaggi amati dalle persone. Parliamo, collettivamente, di 23 film. Qual è il motivo per farlo? Qual è la storia? Bisogna fare di più? Quale sarebbe il problema da risolvere?

Cosa ne pensate?

FONTE: Happy Sad Confused podcast su YouTube

