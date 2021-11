è attualmente impegnato nella promozione stampa di Hawkeye, la serie TV dei Marvel Studios in arrivo oggi su Disney+, la piattaforma streaming della casa di Topolino.

Nel corso di un’intervista rilasciata a BBC Radio (che potete trovare integralmente su YouTube), Jeremy Renner ha spiegato che esiste un film dell’Universo Cinematografico Marvel che non ha intenzione di rivedere mai e poi mai. Di quale si tratta? Di Avengers: Endgame (LEGGI LA RECENSIONE), il kolossal dei fratelli Russo arrivato nei cinema nell’aprile del 2019.

Come potete leggere qua sotto, tutto ha a che fare con l’incredibile carico di emotività collegato alla visione di una pellicola che è stata un verso e proprio punto di svolta definitivo del franchise prodotto dalla divisione cinematografica della Casa delle Idee.

L’ho visto alla premiere e si è trattato di una vera e propria occasione di celebrazione per tutti noi. Abbiamo riso, abbiamo pianto e c’è stato davvero molto da elaborare. E non lo riguarderò mai e poi mai. È stata un’esperienza difficile. Era un grande pasticcio in cui tutti noi piangevamo e ridevamo. Una cosa straordinaria perché eravamo come dei classici spettatori ed è stato bellissimo. Un’esperienza dolce e bella da condividere con gli altri.