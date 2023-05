Sono passati poco più di quattro mesi da quando Jeremy Renner ha quasi perso la vita a causa di un terribile incidente con un mezzo spazzaneve nel suo Ranch. L’attore è rimasto in ospedale per parecchie settimane, riportando fratture in oltre 30 ossa, con traumi alle gambe e al torace.

In questi mesi Renner ha fatto veri e propri passi da gigante verso il recupero, è riuscito anche a celebrare l’uscita della serie Disney+ Rennervations. Ora l’attore ha condiviso un nuovo aggiornamento con i suoi fan, pubblicand un video su Instagram nel quale mostra gli esercizi con cui ogni giorno continua il suo recupero. Nel video lo vediamo utilizzare attrezzature speciali per compiere numerosi esercizi volti a migliorare la forza e la mobilità delle sue gambe:

Aggiornamento: ho deciso di farmi strada tra il dolore dei progressi (questa maledetta tibia a pezzi) e portare a fare un giro di prova le mie nuove parti. Il corpo è miracoloso… Sebbene mi senta l’uomo di latta, che ha bisogno di olio per le sue nuove giunture (fianchi, ginocchia, caviglie, tibia, etc). Ma sono incoraggiato ad andare avanti dopo questo riscaldamento (non ditelo al dottore).

