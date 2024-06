Intervistato da Deadline, il produttore Jerry Bruckheimer ha potuto parlare di Beverly Hills cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F) specie in riferimento all’uscita in streaming esclusivo su Netflix della pellicola.

Jerry Bruckheimer spiega che:

La Paramount l’ha venduto a Netflix e loro volevano che noi lo realizzassimo. Amiamo Eddie Murphy, lui era interessato e abbiamo ideato una storia che gli piaceva. Tutti noi vogliamo essere nei cinema, ma ci sono modi diversi per intrattenere le persone. Tutti questi diversi luoghi dove puoi proiettare e vedere cose aggiungono semplicemente più talento al mercato. Nel momento in cui trovi persone, vedi scrittori, attori, registi e ai più contesti per vedere le cose, è meglio per tutti.

Eddie Murphy tornerà in azione nei panni dell’iconico Axel Foley a partire dal prossimo 3 luglio su Netfix. Accanto a lui troveremo Joseph Gordon-Levitt. Insieme, ritroveranno vecchi anche vecchi amici e volti storici della saga come Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto. Nel cast figurano anche Taylour Paige, Kevin Bacon, Paul Reiser e Bronson Pinchot.

Diretto da Mark Molloy, il film è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten. Potete vedere il trailer qui sopra!

Cosa ne pensate e quanto attendete Beverly Hills Cop 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Deadline

