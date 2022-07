Jessica Alba critica la Marvel per essere “ancora piuttosto caucasica”: non molto è cambiato dai tempi di “I fantastici 4”

In una recente intervista con Glamour UK, Jessica Alba ha criticato la Marvel, sostenendo come il franchise rimanga ancora dominato da attori bianchi. L’attrice, che viene da una famiglia messicana-statunitense, aveva recitato nel primo I fantastici 4 (2005) e nel seguito I fantastici 4 e Silver Surfer (2007) e ritiene infatti che da allora le cose non siano molto cambiate:

Penso solo che per i giovani che stanno arrivando, che saranno i nostri futuri leader, sia importante vedere un mondo sullo schermo, nelle storie, nei sogni che creiamo come intrattenitori che riflette quello in cui si trovano. Anche se si guarda ai film della Marvel, che è il più grande motore di fantasy e di ciò che sta accadendo ora nell’intrattenimento, perché è una specie di cosa per famiglie, [vediamo come questa] sia ancora abbastanza caucasica. Io ero una dei pochi [non caucasici] all’epoca [de I fantastici 4]… Ed era prima che la Marvel fosse venduta alla Disney, ma in sostanza non molto è cambiato.

A proposito de I fantastici 4, ricordiamo come, dopo il fallimentare reboot diretto da Josh Trank nel 2015, una nuovo film è attualmente in sviluppo alla Marvel, che sta attualmente cercando un regista, dopo l’abbandono di John Watts.

Cosa ne pensate delle parole di Jessica Alba sulla Marvel? Lasciate un commento!

FONTE: Glamour UK