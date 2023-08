The Help

L’amicizia tra Celia e Minny è forse uno degli aspetti più belli, divertenti e teneri di The Help. Il film, uscito nel 2011 e tratto dal romanzo omonimo di Kathryn Stockett, vanta un cast femminile di tutto rispetto: Jessica Chastain, Viola Davis, Octavia Spencer, Emma Stone, Bryce Dallas Howard e Allison Janney. La storia è ambientata nel Mississipi degli anni ’60 dove Skeeter (Stone) per realizzare il suo sogno di diventare scrittrice decide di intervistare le donne della servitù nere della sua città.

Jessica Chastain – che nel film interpreta la buona e svampita Celia Foote, ostracizzata dalle altre casalinghe della città – vorrebbe realizzare un sequel di The Help. L’idea sarebbe quella di mostrare cosa è successo al suo personaggio e a quello della sua domestica Minny Jakson (Spencer) una volta terminato il film. Racconta a EW:

Sai a cosa penso tutto il tempo e che vorrei tornare a interpretare? Celia Foote. Voglio fare qualcosa incentrato su Celia e Minny e vedere cosa succede. Magari finiscono per vivere insieme e crescere insieme il bambino, erano migliori amiche. Quanto potrebbe essere fantastico quel film?

Continua:

Sento di aver acquisito esperienza da molti dei miei personaggi. Con Celia mi sono immersa profondamente e non avevo così tanto materiale perché ero un personaggio secondario di quella storia. Quello è un personaggio che vorrei riportare in vita.

The Help è stato un grande successo quando è uscito, portando anche Octavia Spencer a vincere l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Negli ultimi anni però, soprattutto in seguito alla nascita del movimento Black Lives Matter, è stato rivalutato dalla comunità nera che l’ha interpretato come un esempio di film “white savior”.

FONTE: EW

Classifiche consigliate