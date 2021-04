Deadline riporta in esclusiva che la Disney e la Jim Henson Company hanno messo in sviluppo un biopic dedicato a, il celebre artista, regista, sceneggiatore e burattinaio statunitense padre deie non solo.

Durante la sua lunga carriera Henson ha collaborato, oltre che come burattinaio per Sesame Street e lo Show dei Muppet anche per iconiche pellicole cinematografiche come The Dark Crystal e Labyrinth.

Il film biografico sarà scritto dallo sceneggiatore Michael Mitnick, autore di The Giver – Il mondo di Jonas, Vinyl e Edison – L’uomo che illuminò il mondo.

Il film è entrato in fase di sviluppo e affronterà la vita di Henson, accentuando la sua opera di convincimento che i Muppet fossero un’idea vincente.

La figlia di Henson, Lisa Henson, al momento impegnata nella realizzazione del Pinocchio di Guillermo del Toro per Netlix, produrrà il film per la Jim Henson Company.

Il drammaturgo e sceneggiatore Mitnick sta riscrivendo la sceneggiatura inizialmente scritta da Aaron e Jordan Kandell. Al momento non è chiaro quando il progetto entrerà in lavorazione.

