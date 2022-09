Jim Starlin crede ancora che Thanos sia destinato a tornare nei film Marvel

In una recente intervista con Inverse, il fumettista Jim Starlin – creatore di Thanos – ha ribadito la sua posizione sul Titano Pazzo, dicendosi convinto che tornerà nell’Universo Marvel.

Starlin ha spiegato che riportare nei film Thanos sarebbe un’ottima occasione per introdurre altri personaggi:

Ho saputo che la Marvel potrebbe voler usare altri personaggi che ho creato, mi sa che stanno finendo le risorse. Ora che hanno il multiverso, c’è la possibilità di riportare in vita Thanos. E con Thanos ci sono tante altre possibilità per altri personaggi. Ci sono pochi personaggi che non hanno utilizzato, come i Blood Brothers.

Ha poi parlato di Eros, che sarà interpretato da Harry Styles:

La questione di Eros è interessante, perché non ho idea di come lo sfrutteranno. L’ho lasciato come uno squilibrato che praticamente è un predatore sessuale. Sarà interessante vedere come sarà la versione dell’UCM, specialmente in quest’epoca.