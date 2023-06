Apple Studios ha approfittato della presentazione del WWDC 2023 per mostrare le primissime immagini di Napoleon, il biopic di Napoleone Bonaparte diretto da Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix.

All’interno di un reel con le prossime uscite dello studio, era infatti presente una scena dell’attesissimo blockbuster storico che arriverà nei cinema in autunno, distribuito sul grande schermo da Sony Pictures e poi più avanti in streaming su Apple TV. Nella clip vediamo Phoenix nei panni di Napoleone, a bordo di una nave:

Primeiras imagens de Joaquin Phoenix como Napoleão, em cinebiografia dirigida por Ridley Scott! ⚓️ pic.twitter.com/u5QHFijncr — João (@cin3filia) June 5, 2023

Alcune immagini del film erano presenti anche nello spot di Apple Vision Pro mostrato durante la conferenza:

La pellicola sarà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 22 novembre, un piazzamento che, come quello di Killers of the Flower Moon a ottobre, consentirà al lungometraggio di essere in corsa nella stagione dei premi.

Diretto da Ridley Scott, da una sceneggiatura di David Scarpa, “Napoleone” vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell’imperatore e leader militare francese. Il film offre uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il prisma della sua relazione dipendente e spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby. Il film cattura le famose battaglie, l’implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra. Una produzione di Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, “Napoleone” è prodotto dallo stesso Scott, Kevin Walsh, Mark Huffam e Joaquin Phoenix; Michael Pruss e Aidan Elliott sono i produttori esecutivi.

Il cast di Napoleon, in aggiunta a Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, comprende anche Tahar Rahim, Youssef Kerkour, John Hollingworth, Edouard Philipponnat e Alfredo Tavares.

