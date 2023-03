Come noto, sarà I Wonder Pictures a portare nei cinema italiani ad aprile Beau ha paura, il nuovo film di Ari Aster, regista di pellicole come Hereditary e Midsommar con protagonista Joaquin Phoenix.

Il connubio professionale tra il regista e l’attore proseguirà con un altro film, come raccontato da Aster durante un’intervista con il New York Times. Il regista ha confermato che lavorerà con Phoenix a quello che “quasi certamente” sarà un western.

Per il momento non sono noti ulteriori dettagli del progetto, ma vi ricordiamo che come protagonista di Beau ha paura troviamo il premio Oscar Joaquin Phoenix, al centro di quella che viene definita “l’emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana”.

