Forse non tutti lo ricordano, ma Joe Manganiello ha partecipato a due film Marvel: è stato infatti Flash Thompson in Spider-Man (e brevemente in Spider-Man 3) di Sam Raimi. Vent’anni dopo, l’attore è comparso in una scena nei titoli di coda di Justice League nei panni di Deathstroke, un ruolo che poi non ha mai esplorato ulteriormente nel DCEU. Nella sua carriera non ha mai partecipato a un film dei Marvel Studios, ma in un’intervista con ComicBook.com ha rivelato di essere stato contattato da Taika Waititi per partecipare a uno dei suoi film di Thor:

Anni fa, Taika Waititi voleva che io partecipassi a uno dei suoi film di Thor, ma dovetti rifiutare. Era impossibile per me, in termini di tempistiche, avevo troppi impegni e non ce l’avrei fatta. Ma in quel mondo sarei tornato nell’Universo Marvel!

Non sappiamo quale personaggio avrebbe interpretato, ma è chiaro che l’attore desidererebbe tornare in un film Marvel, magari nei panni della versione Agente Venom di Flash Thompson:

Se vorrei fan parte dell’Universo Cinematografico Marvel? Voglio dire… certo! Ovviamente sarebbe divertente, nel progetto giusto. Ho saputo che Sam Raimi sta facendo Secret Wars, vero? Non so… Non so molto di Agente Venom, immagino che sarebbe per un film della Sony. Ma sarebbe molto divertente tornare in quel modo.

