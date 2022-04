In una recente intervista con Deadline ha parlato del modus operandi dei Marvel Studios e del lavoro del presidente Kevin Feige.

Il regista ha sottolineato:

Alla Marvel funziona così… sono certo che qualcuno ne parlerà nel dettaglio un giorno, ma parte della genialità di Kevin la si deve al fatto che spesso non c’è alcun piano. C’è un’idea, sì, ma non puoi fare progetti se il film che realizzi è un tonfo al botteghino. Perciò quando i film hanno avuto successo è lì che ci si è chiesti: “Cos’altro potremmo fare?”. Poi ci sono state le speranze, le speranze di poter arrivare a certe storie, come Infinity War ed Endgame, ma molte cose sono state inventate tra un film e l’altro, capite?

Ha poi aggiunto che molte anticipazioni e molti riferimenti al passato sono stati pensati in seguito, come inserire un riferimento alla morte dei genitori di Tony in Captain America: the Winter Soldier e solamente in Civil War incolpare il Soldato d’Inverno: