In una recente intervista con Deadline, come riportato da TheDirect ha parlato dell’umorismo nei film di Marvel.

Come spiegato dal regista, si tratta di una componente fondamentale:

La ricetta segreta della Marvel è che Kevin [Feige] vuole che siano film di grande intrattenimento, no? E l’intrattenimento tipicamente prevede l’umorismo, perciò Kevin ha molto a cuore le proiezioni di prova, a cui partecipa per sentire le reazioni del pubblico. Quando il pubblico ride, il responso è palese, ti aiuta a capire: “Ok, ogni due minuti si stanno godendo il film”, perciò è utilissimo per capire che effetto avrà sul resto del pubblico. L’umorismo è molto importante per lui.