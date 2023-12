Il 2023 è sicuramente un anno fortunato per Joel Kinnaman, uscito al cinema negli ultimi mesi con Sympathy for the devil in cui recita al fianco di Nicolas Cage e Silent Night- il silenzio della vendetta di John Woo.

Racconta a The Hollywood Reporter come si è sentito quando ha letto per la prima volta il copione di Silent Night, un action pressoché senza dialoghi.

Direi che il livello di eccitazione e paura si assestava su un 80 a 20. Se sbagli qualcosa può davvero diventare una schifezza. Sarebbe stato un tentativo fallito di fare un film senza dialoghi. Ma è davvero bello fare un simile esperimento cinematografico, qualcosa che è così artisticamente coraggioso.

Dall’altra parte c’è Sympathy for the devil e Kinnaman ricorda divertito il suo primo incontro con Nicolas Cage.

Ho bussato alla sua porta e quando ha aperto aveva i capelli rosa e mi ha detto: “Il mio gatto è scappato per la terza volta c***o.” Poi ho fatto un tour della sua casa e siamo andati nel seminterrato per fare la prima prova e… lui aveva già speso un numero incalcolabile di ore lavorando sulla sceneggiatura per arrivare al punto di conoscerla intimamente. È un artista singolare ed è per questo che dovevo darmi dei pizzicotti nel momento in cui ho trascorso un mese in macchina con lui, immerso nel suo genio e nella sua pazzia.

Silent Night è uscito nei cinema italiani il 30 novembre, mentre ancora non c’è una data di uscita per Sympathy for the devil.

