Joey King non rimpiangerà mai di aver partecipato alla trilogia di Kissing Booth

Joey King, che abbiamo recentemente visto in streaming su Disney Plus con The Princess (LEGGI LA RECENSIONE) e che prossimamente ritroveremo al cinema con Bullet Train (LEGGI LA RECENSIONE), ha spiegato di non vergognarsi minimamente di aver preso parte alla popolare trilogia di The Kissing Booth tratta dai libri di Beth Reekles.

Distrutti dalla critica, ma amatissimi dal pubblico, i film di The Kissing Booth hanno dominato le classifiche di visione sulla piattaforma.

Parlando della sua esperienza, Joey King ha detto:

Non potrei essere più orgogliosa di così di quei film. Li ho amati tantissimo e interpretare quel personaggio mi ha reso davvero felice. Non rimpiangerò mai di averli fatti e li amo a prescindere di quello che dice la gente.

