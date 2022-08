John Boyega non ha in programma un cinecomic Marvel: “Difficile fare meglio di Iron Man in quell’universo”

Durante una recente intervista per Men’s Health, John Boyega ha parlato della possibilità di ottenere un ruolo nell’Universo Marvel.

L’attore ha smentito che ci siano dei ruoli per cui sarebbe stato preso in considerazione:

Non è nei miei programmi al momento. Voglio lavorare a progetti ricchi di sfumature, voglio donare i miei servigi a film indipendenti originali traboccanti di idee fresche, perché so che è difficile fare meglio di Iron Man in quell’universo.

Rivedremo John Boyega in They Cloned Tyrone e in The Woman King accanto a Viola Davis. La pellicola è ispirata a fatti realmente accaduti nel Regno di Dahomey, uno degli stati più potenti dell’Africa nel 18° e ne 19° secolo. Sarà nei cinema statunitensi il 16 settembre.