Nei giorni scorsi, il regista John Carpenter ha annunciato su Twitter che “grandi notizie sono in arrivo“. Il post include una sua foto e il tag dell’etichetta discografica Sacred Bones Records, suggerendo che la novità abbi a che fare con la carriera musicale del cineasta piuttosto che con quella cinematografica.

Secondo Bloodydisgusting, Carpenter starebbe infatti parlando di Lost Themes 4, il prossimo capitolo di una serie della Sacred Bones Records che vede il celebre autore pubblicare nuove musiche per suoi film che in realtà non esistono. Il primo album Lost Themes è stato pubblicato nel 2015, mentre Lost Themes II è arrivato nel 2016 e Lost Themes III: Alive After Death nel 2021.

Ecco il tweet in questione:

Big news awaits 🚬 pic.twitter.com/YMQ63ls2Az — John Carpenter (@TheHorrorMaster) February 28, 2024

Vi ricordiamo che, a distanza di 13 anni, il filmmaker è recentemente tornato dietro la macchina da presa: dal 13 ottobre scorso, negli Stati Uniti, è disponibile su Peacock la serie John Carpenter’s Suburban Screams. Lo show esplora gli oscuri segreti e il male indicibile che a volte si nasconde sotto la superficie delle strade assolate, dei prati ben curati e dei vicini amichevoli dei sobborghi. Ogni episodio si concentra su una vera storia di terrore, raccontata dalle persone reali che l’hanno vissuta. Oltre ai resoconti di prima mano, questi includeranno rievocazioni cinematografiche, archivi personali e copertura stampa storica della città. Qui potete vedere il trailer.

FONTE: Twitter /Bloodydisgusting

