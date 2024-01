A margine degli impegni stampa per Argylle, il wrestler e attore John Cena ha dato un consiglio ai giovani esordienti nel mondo del wrestling.

Alla star viene prima chiesto cosa direbbe al giovane sé sesso se avesse la possibilità di farlo e John Cena dà una risposta all’insegna dell’entusiasmo:

Poi a chi muove i primi passi sul ring dice invece:

A parte quello che direi al giovane John Cena, se posso dare un consiglio è: intrattieni il pubblico, non lavorare per te stesso e lavora sempre in sicurezza. L’obiettivo è poterlo fare 200 volte all’anno per 20 anni consecutivi. Quindi fai le cose con la testa, donati al pubblico e cerca di conoscere il tuo pubblico.