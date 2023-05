John Cena è tornato a riflettere sulla sua faida WWE con The Rock, ammettendo di essere stato “egoista e miope”.

L’attore e wrestler – ora al cinema in Fast X – ha spiegato durante un’intervista con Josh Horotwitz di aver “fatto un casino” alimentando dei dissapori con Dwayne Johnson tra il 2011 e il 2013 quando è tornato in WWE dopo quasi un decennio alla luce della decisione di concentrarsi sulla carriera di attore.

“Ero molto egoista, […] e ho pensato che le parole di Dwayne [sull’industria] fossero false. La mia idea era che sei ami qualcosa, non la molli. Mi rendo conto di essere stato ipocrita, perché anche se amo ancora la WWE, non posso dedicarmici continuamente. Non me ne ero reso conto“.

La faida è culminata in due incontri alla WrestleMania nel 2012 e nel 2013 (uno vinto da The Rock, l’altro da John Cena).

“Capisco perché se la sia presa, perché […] lui, Dave Bautista, stanno cambiando la percezione dell’industria sulla WWE. Io sono stato egoista, ho voluto un grande evento [di scontro tra noi due] perché credevo che sarebbe stato meglio, e piuttosto che dire: ‘Ehi, vorrei provare questa cosa per farti tornare, magari possiamo collaborare e fare le cose in grande’, ho detto: ‘Fanc*lo, lo sfido e basta’“.

“[Gli scontri] sono stati un successo, ma il prezzo è stato mettere a repentaglio il rapporto tra due persone che dialogavano. Ci sono stati momenti in cui tra di noi c’era tensione, ci è quasi costato la nostra amicizia, che ora va a gonfie vele“.

Ecco l’intervista integrale:

