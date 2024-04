John Cena ha detto la sua in merito alla ben nota faida che ha caratterizzato gli ultimi anni della saga di Fast & Furious, ovvero quella fra The Rock e Vin Diesel.

Una faida che, tramite un vero e proprio “trattato di pace”, si è comunque risolta in una qualche maniera tanto che Hobbs, il personaggio di The Rock, è apparso nella scena post-crediti di Fast X, lasciando intendere che, in Fast XI, insieme al Dom Toretto di Vin Diesel ci sarà anche lui.

John Cena, che ha preso parte agli ultimi due Fast & Furious interpretando Jakob Toretto, il fratello di Dominic, si è così espresso in materia:

Ci sono certamente voci in merito. Non posso negarlo. Hai a che fare con due personalità Alfa molto determinate, può essercene solo una. Lì ne avevi due.

John Cena spiega poi come la sua esperienza nel mondo del wrestling lo abbia aiutato in quel contesto “complicato”:

Devi ricordare che sono stato gettato in uno spogliatoio dove c’erano veterani di generazione. “Che lavoro faceva tuo padre?” “Wrestling”. “Che lavoro faceva tuo nonno?” “Wrestling”. Sono stato in quell’ambiente; conosco la situazione e mi adatto a ciò che sta succedendo. [In Fast & Furious] mi stanno invitando a casa di qualcuno, nella famiglia di qualcuno. E indipendentemente da come appaiono fisicamente rispetto a un’altra persona, questa è una proprietà intellettuale che ha avuto nove capitoli ed è un film d’azione – è incredibilmente popolare. Una cosa che va rispettata.

Fast X è uscito al cinema il 18 maggio del 2023. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

FONTE: Armchair Expert con Dax Shepard

