In occasione di un’intervista con Extra, John Cena ha parlato di Fast & Furious paragonando la saga al wrestling.

“Dopo aver partecipato alla 39° WrestlerMania posso dire che la mia filosofia è: ‘L’importante è che ne valga la pena‘” ha spiegato Cena. “Fast continua a intrattenere il pubblico episodio dopo episodio, e i dati lo confermano“.

Ha poi aggiunto: “Chiunque dica: ‘C‘è bisogno di altri film?’ è esattamente come la persona che dice che il wrestling è finto. Non capiscono cosa facciamo e perché. La cosa importante è che questi film siano fantastici, e questo potrebbe essere il mio preferito in assoluto. È una corsa bellissima e credo che le persone usciranno dalla sala con il bisogno di vederne un altro. Chi fa certi commenti semplicemente non capisce cosa facciamo“.

Cosa ne pensate delle parole di John Cena?

Fast X arriverà al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

