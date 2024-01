John Cena intende ritirarsi dalla WWE prima dei 50 anni. L’attore e star del wrestling ne ha parlato di recente.

Intervistato da ET Cena (apparso in Barbie e prossimamente in Argylle), ha discusso della questione, accennando che accadrà presto: “Non è un forse. Quel momento arriverà e arriverà presto”, continuando, “Fin dall’inizio ho fatto una promessa al pubblico, ai fan della WWE, perché so quanto sia difficile essere un fan. [..] Non ho mai voluto andare là fuori solo per il gusto di farlo”.

Cena è entrato a far parte della WWE nel 2002 e riflettendo sulla sua età ha aggiunto:

Quest’anno compirò 47 anni. Mi sento benissimo. Dentro di me, mi sento benissimo, ma so cosa occorre per essere un performer della WWE notte dopo notte, e non voglio mai andare là fuori e farlo solo per farlo. Voglio avere la passione – la stessa passione della fanbase – e voglio dare loro esattamente quello che danno a me. I chilometri sul contachilometri dicono: “Ehi, questo deve essere fatto prima dei 50”.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate