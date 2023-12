Lo scorso luglio, abbiamo visto la celebre popstar Dua Lipa in Barbie, nei panni di una sirena: a febbraio, la ritroveremo in Argylle, nuovo film di Matthew Vaughn (GUARDA IL TRAILER). In entrambi i casi, l’artista condivide lo schermo con John Cena: in un’intervista con Vanity Fair, ha commentato la sua esperienza sul set con l’ex-wrestler. Ecco le sue parole:

Sembra che non riesca a fare nulla senza di lui! È davvero il mio attore di supporto emotivo. È stato favoloso, John è fantastico, adoro lavorare con lui. È un ragazzo eccezionale e adorabile.

Lipa poi commenta anche il successo del film con Margot Robbie:

Greta [Gerwig] ha davvero superato ogni previsione. Nessuno sapeva cosa aspettarsi dal film di Barbie e il fatto che sia stato in grado di toccare così tante corde, dall’essere così divertente e allegro e buffo, al riuscire a commuovere, al toccare qualcosa di veramente emotivo e farti, specialmente come donna, contemplare il tuo posto e ciò che ci si aspetta da te.

Ecco invece la sinossi di Argylle:

Dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) nasce Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar® Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

