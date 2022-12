John Krasinski svela che non ci sono state discussioni sul suo futuro nell’Universo Marvel

Non sembra esserci un futuro nell’Universo Marvel per John Krasinski, scelto per interpretare Mr Fantastic in Doctor Strange nel multiverso della follia.

Durante la promozione della terza stagione di Jack Ryan, The Wrap ha infatti chiesto se ci sono state discussioni sul portare avanti il ruolo:

Non c’è stata alcuna discussione, l’unica avuta è stata durante la penultima settimana di riprese di Jack Ryan. Kevin Feige mi ha chiamato per dirmi: “Ti andrebbe di prendere un volo per Los Angeles e divertirti un po’?“. Sono stato onorato di poterlo fare, ho preso un volo diretto da Budapest dopo la fine delle riprese e sono andato sul set di Doctor Strange. Sono un grande fan di quei personaggi e quel mondo, perciò ritrovarmi lì per un giorno è stato da brivido.

