John Leguizamo stava per interpretare Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming

In occasione dell’uscita home video di Una notte violenta e silenziosa, John Leguizamo ha incontrato la stampa e ha parlato della sua carriera, rispondendo anche a domande su altri film, ed è così che scopriamo che l’attore era entrato in trattative per entrare nell’Universo Cinematografico Marvel nel ruolo di Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming.

Leguizamo ha rivelato che le conversazioni con la Marvel si sono protratte fino alla fase delle trattative vere e proprie, ma alla fine è stato scelto Michael Keaton:

Dovevo interpretare Avvoltoio. Eravamo entrati in trattative e stavo per interpretarlo, ma poi mi dissero che Michael Keaton desiderava la parte e mi chiesero se potevo rinunciare. Risposi: “Beh, immagino di sì”. Mi dissero: “No, vedrai che lavoreremo di nuovo con te, lo faremo”. Ecco cosa accadde.

A quel punto la Marvel tornò con una parte decisamente più piccola e meno interessante come “consolazione”, e lui rifiutò:

Risposi: “Uh, no grazie”.

Come noto, Keatun ha interpretato Avvoltoio anche in Morbius, che ha lasciato la porta aperta a un ulteriore ritorno del personaggio, ma non è chiaro se questi piani verranno portati avanti.

