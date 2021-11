LEGGI ANCHE – John Wick 4: Keanu Reeves ha regalato dei Rolex ad alcuni stuntman per la fine delle riprese

In attesa di scoprire di più sul quarto capitolo dila Lionsgate ha diffuso in rete un video dal dietro le quinte del terzo film, Parabellum, in cui vediamo l’allenamento a cavallo di Keanu Reeves.

Potete vedere il video qua sotto:

riding a horse hits different when baba yaga is in the saddle pic.twitter.com/n2ytAH6DV6 — Lionsgate (@Lionsgate) November 4, 2021

Nel cast del progetto troviamo Donnie Yen, Scott Adkins, Lance Reddick, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Marko Zaror e Ian McShane.

Le riprese del film si terranno tra Francia, Germania e Giappone.

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

Cosa ne pensate di questa notizia? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Lionsgate