John Wick 4 sarà il film più lungo del franchise, ecco un nuovo poster

In rete è approdato un nuovo poster di John Wick 4 (GUARDA IL TRAILER), atteso film con Keanu Reeves in uscita nelle sale a marzo.

Inoltre grazie a Collider sappiamo ora anche quanto durerà il progetto, ovvero 2 ore e 49 minuti, diventando quindi il film più lungo del franchise.

Potete vedere il poster qua sotto:

John Wick 4 arriverà in Italia il 23 marzo 2023. Questa la trama:

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.