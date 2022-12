John Wick 4: Keanu Reeves al centro del poster ufficiale!

In occasione del CCXP, la Universal ha lanciato il poster ufficiale di John Wick 4, l’atteso film con Keanu Reeves che arriverà in Italia il 23 marzo 2023.

E proprio Reeves è al centro di questa locandina del quarto film, che sarà il penultimo della saga (la quale nel frattempo è stata ampliata con uno spin-off intitolato Ballerina, con Ana de Armas, e una serie prequel di Starz intitolata The Continental).

GUARDA – Il trailer

JOHN WICK 4: LA TRAMA

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten. Alla regia Chad Stahelski.

