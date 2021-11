Le riprese distanno ormai terminando, e mano a mano per i protagonisti del film arriva l’ultimo giorno sul set.

Nel caso della star del cinema d’azione Donnie Yen, l’annuncio della fine della sua porzione di riprese è stato fatto su Instagram, con un video nel quale saluta Keanu Reeves:

Dopo quattro mesi lontano dalla mia famiglia, vado finalmente a casa. È stato super divertente e creativo lavorare sia con Keanu che con Chad Stahelski. Penso che a voi ragazzi questo film piacerà davvero molto. Ci vediamo sul grande schermo!

Nel video possiamo dare uno sguardo dietro le quinte, Yen mostra anche alcuni dei doni che gli hanno lasciato il regista e il protagonista del film. Questo il messaggio con cui ha condiviso il filmato:

Non è mai facile fare un film, in particolare lontano da casa, all’estero. Vado a casa finalmente dopo quattro mesi di John Wick 4, e vorrei ringraziare Keanu e Chad per i loro gesti così calorosi, questo viaggio è stato super divertente, queste persone sono cineasti umili, rispettosi e appassionati che vogliono unicamente realizzare il miglior film possibile, e penso che in particolare questo sarà molto speciale. Per me è stato ancora più soddisfacente, in quest’esperienza, l’aver creato delle amicizie genuine. John Wick 4, dovete aspettare solo ancora un po’!





Nel cast del film troviamo Donnie Yen, Scott Adkins, Lance Reddick, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Marko Zaror e Ian McShane. Le riprese del film si sono svolte tra Francia, Germania e Giappone.

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

