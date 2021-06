LEGGI ANCHE – John Wick 4: Donnie Yen entra nel cast accanto a Keanu Reeves

Non manca molto all’inizio delle riprese diconancora una volta nei panni del protagonista. Negli ultimi tempi stiamo scoprendo i nomi di tutti i nuovi ingressi, tra cui, il più recente, mentre oggi apprendiamo di un altro ritorno.

Parliamo di Laurence Fishburne, che a Collider ha confermato che nel giro di un paio di mesi andrà a Berlino per le riprese, confermando che il grosso della produzione si terrà lì oltre che a Parigi, New York e Giappone.

Ha poi ammesso di aver letto la sceneggiatura:

Ho letto lo script, è davvero bello. Si parla sempre dello stesso mondo degli altri tre film, ma è più profondo. Approfondisce il codice degli assassini e il rapporto che ha con un personaggio in particolare, quello del signor Watanabe…

Collider a proposito dell’ultimo nome fatto dall’attore precisa che Watanabe è il nome del personaggio, non dell’attore Ken Watanabe.

Le riprese del film si terranno questa estate tra Francia, Germania e Giappone.

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

Nel cast di John Wick 4, oltre a Keanu Reeves, troviamo Donnie Yen, Shamier Anderson, Rina Sawayama e Bill Skarsgård

