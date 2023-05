In un’intervista con befores & afters, Jonathan Rothbart e Janelle Croshaw Ralla, supervisori degli effetti visivi di John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), hanno raccontato i retroscena delle riprese della sequenza iniziale del film. Questa vede il protagonista recarsi in Marocco ed è stata girata nel deserto del Wadi Rum in Giordania, mentre a Los Angeles sono state effettuate alcune riprese aggiuntive, tra cui un momento in cui Wick si ferma sbandando sul suo cavallo. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio:

Rothbart: Eravamo davvero lì, e ti regala panorami immensi. Tuttavia, la sabbia è un po’ un incubo, perché si può spazzarne via solo una certa quantità e ci sono i cavalli che attraversano [il deserto] e tutto il resto, quindi tradizionalmente si finisce per sostituire molta di quella sabbia in digitale solo per nascondere tutte le tracce e i macchinari. Ralla: L’ha fatta Keanu [la ripresa del cavallo che sbanda], ovviamente. Light VFX ha preso tutte le riprese in Giordania e ha creato un ambiente completo in computer grafica in cui inserirla, e ha funzionato benissimo. Questa è la cosa bella di un film di John Wick: si parte sempre da qualcosa di reale. È davvero molto raro che non sia così.

Vi ricordiamo che John Wick 4 è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast anche Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

