Una scena del terzo atto di John Wick 4 (LEGGI LO SPECIALE) è quella ispirata a Hotline Miami, celebre videogioco d’azione. Nella pellicola, vediamo il personaggio di Keanu Reeves correre attraverso Parigi per raggiungere la Basilica del Sacro Cuore, inseguito da diversi sicari che tentano di ucciderlo. Quando si ritrova accerchiato in un edificio abbandonato, John riesce ad abbattere molti di loro grazie anche all’uso di un fucile con munizioni Dragon’s Breath. In una recente intervista con ScreenRant, il direttore della fotografia del film, Dan Laustsen, ha raccontato qual è stata la principale sfide nella realizzazione del passaggio i questione. Ecco le sue parole:

La sfida più grande è stata quella di avere un appartamento davvero molto grande, così l’abbiamo costruito in studio, che era troppo piccolo. Non avevamo spazio fuori dalla finestra, quindi questa è stata la sfida più grande. E, naturalmente, la coreografia con i combattimenti e la macchina da presa devono essere sincronizzate, così come le luci. Queste tre cose, le luci devono seguire la macchina da presa e l’attore, è come un triangolo, dove tutti devono seguire tutto.

Ma, ancora una volta, Keanu è così preciso, quindi non è un grosso problema, perché la prova tre o quattro o cinque volte. Abbiamo fatto un giro di prova, abbiamo spostato la macchina da presa in una spider-cam e poi ce ne siamo andati. Gli stunt hanno fatto molte prove, ovviamente, e siamo tornati nel fine settimana per fare la pre-illuminazione. E poi abbiamo deciso come, alla fine, dove dovevano essere le luci, perché possiamo cambiarle, ovviamente, in modo che siano corrette rispetto all’azione. Ma la sfida più grande era che non c’era spazio, era un appartamento enorme in un grande studio, ma troppo piccolo. Ma, ancora una volta, la coreografia tra la macchina da presa, i fari e gli attori deve essere corretta e precisa, come un balletto. Devono essere presenti quando la luce si accende, o la luce deve accendersi con le battute che seguono gli attori.