Da circa un anno i grandi studios di Hollywood non fanno più uscire i propri film in quello che era uno dei mercati cinematografici internazionali principali, e cioè quello russo. Abbiamo parlato varie volte dell’embargo, avviato a causa dell’invasione dell’Ucraina, e di come a volte venga aggirato sia dai cinema russi (addirittura favorendo la pirateria) che dai produttori e distributori internazionali. In particolare, vi consigliamo l’ascolto di questo nostro podcast.

Tuttavia, lo scorso weekend John Wick 4 è comunque uscito in Russia e ha incassato 4.3 milioni di dollari (in crescita del 33% rispetto al terzo film), diventando il più grande blockbuster ad aprire oltre la cortina di ferro da quando è iniziato l’embargo. Com’è stato possibile?

La spiegazione è stata data a Deadline dal capo della divisione cinematografica di Lionsgate, Joe Drake:

Avevamo un contratto precedente all’inizio della guerra, e degli obblighi da rispettare. Inoltre, per rispettare questi obblighi abbiamo compiuto delle ricerche approfondite per assicurarci che le parti coinvolte non fossero sottoposte a sanzioni.

Per i nuovi film, Lionsgate ha stabilito di non fare attività con la Russia, ma è tenuta a rispettare i contratti di prevendita siglati con società non sanzionate. Drake ha chiarito di aver lavorato fianco a fianco con il Dipartimento di Stato americano per gestire l’uscita del film:

Dovevamo compiere una serie di passi, e alla fine abbiamo ritenuto di poter far uscire il film e abbiamo parlato anche con i talent.

Il distributore coinvolto è Unicorn Media Limited, una società di base a Malta che non è effettivamente sottoposto a sanzioni e che in passato aveva già lavorato con Lionsgate. Unicorn ha gestito il marketing e la distribuzione. Recentemente, invece, un’altra società non sottoposta a sanzioni di nome Global Film ha distribuito nei cinema russi Un matrimonio esplosivo, che ha incassato complessivamente 1.1 milioni di dollari. Anche in quel caso vi era un accordo in essere.

Un film per il quale non dovrebbero esserci accordi in essere è il prequel di Hunger Games, che uscirà in tutto il mondo a novembre – tranne che in Russia.

