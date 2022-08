John Wick: il regista spiega perché il 4° film sarà il più lungo della saga

Come abbiamo visto, Chad Stahelski ha parlato di John Wick 4 qualche giorno fa spiegando che manca pochissimo alla chiusura del montaggio e che il quarto capitolo sarà il più lungo dei precedenti, che duravano 101 minuti, 122 minuti e 131 minuti.

Sui motivi per cui il quarto capitolo sarà il più lungo della saga, il regista ha poi spiegato a Variety quanto segue:

Amo la mitologia, amo le belle storie. E non credo veramente – almeno per i film di John Wick – alle strutture in tre atti. Credo nella libertà della narrazione.

Abbiamo sempre visto John Wick come Ulisse, perciò vogliamo prenderci il tempo necessario per raccontare la storia. A patto che non ci addormentiamo durante la visione, vogliamo che il film duri, ma ovviamente c’è un limite per la questione bagno.