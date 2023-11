Durante un’intervista con Screenrant, il produttore Basil Iwanyk ha svelato che Keanu Reeves voleva una morte violenta per il suo personaggio già nel secondo film di John Wick.

Fortunatamente, l’attore non è stato accontentato:

Keanu si fa il culo con questi film, avete presente, no? Fisicamente. Non credo che la gente capisca perché non si tratta solo di riprese, ma di allenamento che comincia 3-4-5 mesi prima. E ogni volta è un po’ come Danny Glover in Arma letale, con lui che dice: “Mi sto facendo troppo vecchio per queste cose“. Sul set di ogni film Keanu ha sempre detto: “Qui muoio, ho chiuso“. Giriamo sempre altre opzioni: una scena in cui è vivo, una in cui restiamo vaghi, e una in cui è morto, non so se mi spiego.

Ricordo che durante John Wick 2 Keanu disse: “Ecco cosa succederà: mi tagliano la testa” e risposi: “No che non te la tagliano!” [ride].