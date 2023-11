Ormai non è tanto una questione di “se” ma di “quando” vedremo nei cinema John Wick 5 perché nonostante la presunta morte del personaggio di Keanu Reeves alla fine del quarto episodio, gli incassi del film hanno fatto capire a Lionsgate and co. che il pubblico non è assolutamente stanco di vedere l’amatissima star nei panni dell’ormai iconico personaggio apparso per la prima volta nel 2014 sul grande schermo.

In un’intervista concessa a Screen Rant, il produttore della saga action, Basil Iwanyk, ha spiegato di essere praticamente sicuro che il quinto capitolo verrà fatto, ma ha anche voluto specificare che, se si farà, sarà “qualcosa di diverso”.

Quello che amo di John Wick 4 è che se questo significa che non ci saranno altri film di John Wick, abbiamo confezionato un modo elegante e piacevole per concludere la sua avventura. Se ci sarà un altro film di John Wick, cosa che credo che accadrà anche se non sappiamo ancora di cosa si tratterà, ma ci credo davvero… Ho la sensazione che sarà come un libro completamente diverso. Se questi film erano come quattro capitoli, puoi attribuire questa qualità alla metafora stessa che abbiamo usato. Per questo il prossimo John Wick sarà come un altro libro. Non sarà qualcosa in stile “ecco cosa accade sei mesi dopo John Wick 4”.

Poi aggiunge:

Semplicemente però, non sappiamo quale sarà la “forma” che assumerà. A tutti noi piace passare del tempo insieme e amiamo il processo creativo dietro questi film. Più tempo passa, più ci manca. Per quanto possa sembrare perverso, e questi film sono davvero difficili da realizzare, c’è qualcosa di davvero eccitante nel farli. E non intendo nemmeno parlare con te o del botteghino. Intendo proprio dire il crearli, il prepararsi a girarli, a scegliere il cast. È un’attività incredibilmente divertente!

I quattro lungometraggi di John Wick con Keanu Reeves hanno incassato 1,018 miliardi di dollari a fronte di un budget cumulativo di 210 (fonte: The Numbers)

