In un’intervista con Looper, Chad Stahelski, regista dei film della saga di John Wick, ha raccontato di aver chiesto consiglio a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, in merito alla costruzione del franchise.

Il cineasta era stato regista di seconda unità per Captain America: Civil War e così, quando poi stava lavorando al secondo film della saga action con Keanu Reeves, ha deciso di rivolgersi a Feige, con cui era rimasto in contatto.

Ecco come è andata:

Quando ho fatto John Wick e abbiamo cercato di fare il passo successivo a John Wick 2 e John Wick 3, tra il “2” e il “3” e poi tra il “3” e il “4”, ho chiamato i suoi collaboratori e ho chiesto: “Ehi, so che Kevin è molto impegnato. Gli dispiacerebbe fare un incontro?“. Potete immaginare quanto Kevin sia impegnato, ma in entrambi i casi mi ha dedicato qualche ora del suo tempo. Mi ha detto: “Ok, come posso aiutarti?“. Io gli ho risposto: “Senti, amico, ho questo John Wick. Dammi qualche consiglio. Qual è il modo migliore per gestire la cosa? Alcuni lo vedono come un film unico, altri come una potenziale gallina dalle uova d’oro”.

Kevin mi ha chiesto: “Cosa ne pensi?“. Gli ho detto quello che pensavo e lui, molto gentilmente, mi ha dato il suo pensiero sulla costruzione dei mondi e sui franchise. Non so se avete mai intervistato Kevin, ma non è come trovarsi davanti un uomo d’affari, o un dirigente. È come parlare con un fan. Qualsiasi cosa vi stia dicendo, non può fare a meno di sorridere. Indipendentemente dalle strategie o dalle metodologie di costruzione di un franchise, l’unica cosa che traspare è: “Amo quello che faccio“. Seguite il vostro cuore, seguite il vostro istinto, siate rispettosi con i fan. Fate quello che volete vedere e andrà tutto bene.