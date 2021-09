In occasione del San Sebastian Film Festival aè stato chiesto un commento sul suo potenziale addio a, visto che alla luce dei più recenti aggiornamenti sembra che la Disney voglia esplorare nuove rotte senza il Capitano.

L’attore ha ammesso di essere disposto a interpretare il personaggio “per altre vie”:

Suppongo che questa sia la cosa positiva dell’aver dato vita a quei personaggi come Capitan Jack o qualunque altro personaggio. Posso andare a casa di qualcuno o esibirmi al compleanno dei vostri figli a questo punto.

Non mi serve una compagnia per farlo, posso occuparmene da solo e nessuno può togliermi questo diritto. Il bello di Jack Sparrow è questo: posso viaggiare con il capitano Jack in una scatola e dico in senso letterale. Sono disposto a farlo per le occasioni giuste, quando posso fare visita a persone in posti in cui i sorrisi e le risate sono la cosa più importante al mondo.