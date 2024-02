A quanto pare la Warner non ha badato a spese per il budget di Joker 2 (Joker: Folie à Deux), il cinecomic di Todd Phillips in cui ritroveremo Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck affiancato da Lady Gaga in quelli di Harley Quinn.

In un articolo di Variety focalizzato sulle nuove strategie della Warner Bros Pictures, leggiamo infatti che per Joker 2 la major avrebbe messo a disposizione un budget di 200 milioni di dollari, praticamente il triplo di quanto accordato a Phillips per il primo film, costato circa 70 milioni (e ne aveva poi incassati 1,079 miliardi).

I perché del budget stellare di Joker 2

I motivi dietro l’aumento della spesa sarebbero molteplici. Da una parte c’è la questione degli ingaggi upfront (ovvero quelli elargiti ai talent a prescindere dagli incassi e dagli utili). Per convincere Joaquin Phoenix a vestire nuovamente i panni della popolare icona della DC Comics, lo studio avrebbe staccato un assegno da ben 20 milioni. Leggermente più basso, ma comunque degno di nota, il cachet di Lady Gaga, pari a 12 milioni. Il magazine non specifica quanto verrà percepito dal regista Todd Phillips, ma si tratterà di sicuro di una parcella elevata, considerato l’elevato potere contrattuale di un regista che, per la major, ha prima creato una Trilogia macina dollari come quella di Una notte da leoni e poi dato vita a un cinecomic, Joker appunto, che ha avuto un incredibile successo commerciale, di critica ottenendo incredibili risultati anche nel circuito dei premi, dal Festival di Venezia agli Oscar. Per il primo capitolo, Phoenix aveva percepito 4,5 milioni di dollari anche se, al tempo, non era chiaro se la star avesse anche una qualche forma di accordo che prevedeva una percentuale sugli utili della pellicola (ECCO I DETTAGLI). Cosa che, invece, aveva nel suo contratto il regista Todd Phillipps. Il filmmaker, come già fatto con la Trilogia di Una Notte da Leoni (che incassò, complessivamente, 1.42 miliardi di dollari), aveva scommesso su una fetta più grande del reddito lordo rettificato, rimandando il suo pagamento anticipato per la regia della lungometraggio: una mossa che, stando alle indiscrezioni di quei giorni, gli avrebbe garantito un guadagno pari a quasi 100 milioni di dollari.

C’è poi da considerare che Joker 2 sarà, a quanto pare, un vero e proprio musical, un genere mediamente costoso da realizzare.

Joker 2 arriverà al cinema il 4 ottobre.

Nel cast accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

FONTE: Variety

