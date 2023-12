In risposta ad alcune domande su Threads, James Gunn ha parlato di Joker 2, il film di Todd Phillips in fase di post-produzione con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Il regista ha parlato del suo coinvolgimento spiegando che il film era già in lavorazione quando lui e Peter Safran sono stati ingaggiati come presidenti dei nuovi DC Studios. Ha però sottolineato che sebbene il film sia in sviluppo alla Warner Bros., ha comunque avuto modo di visionare il film e dare dei “suggerimenti”.

Ha poi confermato che i film del DC Universe e quelli di Elseworlds saranno tutti sotto lo stesso tetto dei DC Studios, ma le storie non saranno collegate. Ha inoltre confermato che tutti avranno dei nuovi loghi.

Nel cast di Joker 2, accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Joker 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Comicbook

