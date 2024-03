Ancora poco o nulla sappiamo su Joker: Folie à Deux, se non che Lady Gaga sarà nel cast nei panni di Harley Quinn e che il film viene descritto come “un musical”.

Ora Variety svela alcune indiscrezioni proprio su quest’ultimo aspetto, citando alcuni insider che avrebbero visto una copia lavoro del film di Todd Phillips, seguito del successo del 2019 vincitore del Leone d’Oro e poi vincitore di due premi Oscar.

Questi insider affermano che effettivamente Joker 2 sarà un musical, ma un cosiddetto jukebox musical (come Moulin Rouge!): la colonna sonora conterrà infatti almeno una quindicina di reinterpretazioni di canzoni molto popolari. Una di esse sarà That’s Entertainment, tratta dal musical del 1953 Spettacolo di varietà:

La canzone, come dicevamo, verrà riadattata, ma non sappiamo chi si è occupato musicalmente di queste nuove versioni, né chi le canterà (anche se la presenza di Lady Gaga nel cast assume un significato sempre più chiaro). Hildur Guðnadóttir, autrice della colonna sonora del primo film, ha comunque contribuito con il suo tocco musicale a ogni canzone. Inoltre, non si esclude la presenza di almeno una o due canzoni originali nella versione finale del film.

Nel cast del film troveremo, oltre a Lady Gaga e Joaquin Phoenix, anche Zazie Beetz, Catherine Keener e Brendan Gleeson. La sceneggiatura è a cura di Scott Silver e Todd Phillips.

L’uscita di Joker: Folie à Deux è prevista per il 4 ottobre, sembra che vi siano trattative per un debutto (verosimilmente fuori concorso) al Festival di Venezia.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate