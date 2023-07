Lawrence Sher, il direttore della fotografia nomination all’Oscar per Joker, ha svelato che, durante le riprese di Joker 2, Lady Gaga, interprete di Harley Quinn, non è mai uscita dal personaggio e di non essere mai davvero riuscito a comunicare con lei fino al giorno in cui non si è rivolto a lei chiamandola “Lee”.

Durante la partecipazione al podcast The Trenches Talk, Sher ha raccontato di non aver “mai incontrato” Lady Gaga sul set di Joker 2 perché lei rimaneva sempre nel personaggio. Solo nel momento in cui ha cominciato a chiamarla Lee (con un nomignolo del personaggio) è riuscito a stabilire una connessione con lei:

Non conoscevo affatto Stefani (Germanotta, vero nome dell’artista, ndr.). Stranamente, avevo come l’impressione di non averla mai incontrata, neanche durante le prove di trucco e acconciatura. Forse è stata la mia filosofia basata sul non cercare di invadere il suo spazio. E poi ricordo che, per una settimana, mi pareva che stessimo allontanandoci. Non eravamo in connessione. Come se fossimo agli opposti. E dicevo alla mia squadra: “Cavoli, non riesco a capire. O mi odia o ci odiamo a vicenda. C’è qualcosa di strano qui”.

Poi aggiunge:

Dicevo a malapena qualcosa, al massimo qualcosa come “Stefani, è qui che si trovava il tuo secondo team”, piccole cose insignificanti. Poi l’Assistente di Regia a un certo punto mi ha detto, “Oh, sai, a Stef piacerebbe che tu la chiamassi Lee sul set”. Al che ho risposto “Perfetto, nessun problema”. La prossima cosa che ho detto è stata qualcosa tipo “Lee” e, a quel punto, tutto è cambiato. Da quel momento in poi, è stato come se fosse… è cambiata completamente la nostra connessione.

Nel cast di Joker 2 accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

