La Warner Bros. ha diffuso ieri il primo poster ufficiale di Joker 2 (Joker: Folie à Deux), l’atteso film di Todd Phillips che uscirà al cinema a ottobre.

Contestualmente alla diffusione del manifesto, lo studio ha annunciato che il primo trailer sarà svelato il prossimo 9 aprile.

Su TikTok è comparsa intanto una piccolissima anteprima in cui sentiamo la Harley Quinn di Lady Gaga che dice: “Puoi fare tutto ciò ce vuoi…sei Joker“.

Potete ascoltarla grazie al tweet allegato qui di seguito:

Joker 2 vietato ai minori

Con l’arrivo dei primi materiali promozionali, è inoltre arrivato l’annuncio del visto censura della pellicola con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Negli Stati Uniti il film sarà infatti vietato ai minori (R), come riporta la MPAA, per “violenza forte, linguaggio intenso per tutta la durata, sessualità e fugace nudità integrale“.

In Italia il film ha ottenuto un 14+, perciò sarà vietato ai minori di anni 14. Chi ne ha compiuti 12 è ammesso alla proiezione se accompagnato da un genitore o da un tutore. Stando al regolamento ufficiale, se il minore è accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, l’età minima necessaria per la visione del film è abbassata a 12 anni.

Nel cast del film troveremo, oltre a Lady Gaga e Joaquin Phoenix, anche Zazie Beetz, Catherine Keener e Brendan Gleeson. La sceneggiatura è a cura di Scott Silver e Todd Phillips.

L’uscita di Joker 2 (Joker: Folie à Deux) è prevista per il 4 ottobre negli Stati Uniti e per il 2 ottobre in Italia, sembra che vi siano trattative per un debutto (verosimilmente fuori concorso) al Festival di Venezia.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

